Lidl roept hennepthee terug omdat er te veel wiet in zit

In Duitsland maakte Lidl bekend naast thee ook koekjes en eiwitrepen terug te roepen. Ook in die producten werd tetrahydrocannabinol (THC), de belangrijkste werkzame stof in hasj en wiet, aangetroffen. De producten werden gemaakt door de Tsjechische fabrikant Euphoria.

Handel in producten met THC is in veel landen verboden. In Nederland mogen die alleen door coffeeshops worden verkocht.