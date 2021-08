BREIN blijft jagen op beheerders gestopte dowloadsite

Stichting BREIN staakt de jacht op de beheerders van de illegale downloadsite Newzbin niet, ondanks dat die site uit zichzelf is gestopt. Dat zegt directeur Tim Kuik van de auteursrechtenorganisatie in een reactie op het offline halen van de site.

De beheerders van Newzbin gaven als reden voor het stoppen dat er steeds meer mensen illegale zaken uploaden. Volgens BREIN komt dat door de handhaving vanuit de auteursrechtenorganisatie. Daarbij richt BREIN zich niet alleen op de uploaders, maar ook op ‘de sites die zij gebruiken zoals Newzbin’.

‘Degenen die ons volgen weten dat we telkens een stapje dichterbij komen en dat het aardig in de papieren gaat lopen als we je eenmaal te pakken hebben’, stelt Kuik. ‘Daarmee zijn we nog niet klaar, ook niet met de mensen achter Newzbin.’ BREIN klaagt partijen die zich bezighouden met de illegale verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal aan om hen tot stoppen te dwingen. Bovendien eist de stichting schadevergoedingen.

Newzbin is een zogeheten Usenet-indexeringssite. Dat is een soort zoekmachine voor illegale bestanden op Usenet, een decennia oude dienst die oorspronkelijk bedoeld was om tekstberichten uit te wisselen. Volgens BREIN wordt Usenet tegenwoordig vrijwel uitsluitend gebruikt voor het uitwisselen van illegale films, muziek, games, boeken en foto’s.

Eerder deze week ging een andere illegale downloadsite, NZBXS.com, offline na een schikking met BREIN. Vorige week haalde de stichting middels een schikking een site offline waar dj’s tegen betaling onbeperkt muziek konden downloaden.