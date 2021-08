Delta Air Lines breidt grote bestelling bij Airbus verder uit

Volgen Delta is het zaak dat de vloot vernieuwd en up-to-date blijft. De maatschappij verwacht dat de eerste vliegtuigen in de eerste helft van 2022 worden geleverd. De bestelde vliegtuigen zijn zuiniger dan oudere toestellen. De A321neo beschikt over 194 zitplaatsen en wordt door Delta vooral ingezet voor binnenlandse vluchten.

De A321neo staat voor omgerekend ruim 110 miljoen euro in de catalogus van Airbus. Doorgaans weten maatschappijen, zeker bij grote bestellingen, wel kortingen te bedingen.