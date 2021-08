Distributeur Otto Simon neemt Marskramer over van Audax

Distributeur Otto Simon heeft Marskramer overgenomen van Audax. Onder Marskramer BV vallen de gelijknamige winkels die huishoudartikelen verkopen maar ook onder meer de speelgoedwinkels Toys2Play en de formules Novy, en Prima. Financiële details over de deal worden nog niet bekendgemaakt.

In totaal gaat het om 157 winkels die worden overgenomen door Otto Simon. Daaronder vallen ook winkels die zijn aangesloten bij Groothandel Gouda, en nu onder een eigen naam opereren. Er zijn op dit moment 36 Marskramers in Nederland. Volgens een woordvoerder van Otto Simon worden dat er meer omdat er zelfstandige ondernemers zijn die willen aansluiten bij de formule.

Otto Simon distribueert speelgoed in 26 andere landen. In Nederland beheert het de speelgoedketens Top1Toys. ‘Wij hadden al plannen ingezet voor de markt in huishoudartikelen, en zijn daarom nu zeer verheugd dat wij voor deze ontwikkeling een vliegende start krijgen met de komst van Marskramer’, zegt directeur Ruud Schiphorst van Otto Simon.

Familiebedrijf Audax blijft in Nederland actief met onder meer de franchiseformules AKO, Bruna, The Readshop en Vivant.