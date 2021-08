Haaglanden en Twente naar hoogste risiconiveau op coronakaart

Het coronarisico in de regio’s Haaglanden en Twente is op het hoogste niveau beland. Daar geldt de situatie nu weer als zeer ernstig volgens de overheid. Gelderland-Zuid en Zaanstreek-Waterland doen op de woensdag bijgewerkte risicokaart van Nederland juist een stapje terug, van zeer ernstig naar ernstig.

Het hoogste risiconiveau geldt net als vorige week ook nog steeds in Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Flevoland.

In tien regio’s geldt de situatie nu als ernstig, het een na hoogste niveau. Vijf daarvan komen van een lager risiconiveau. Dat zijn Zeeland, Brabant-Zuidoost, IJsselland, Gelderland-Midden en Groningen. Ook in de overige twee veiligheidsregio’s van Gelderland, Zuid-Holland Zuid, Utrecht en Midden- en West-Brabant krijgt de situatie het predicaat ernstig.

Eveneens in tien regio’s is de situatie volgens de criteria van de overheid nu zorgelijk, het een na laagste niveau. Nieuw op dat niveau zijn Drenthe, Kennemerland, Hollands Midden en Limburg-Noord. In die regio’s zijn de cijfers gedaald, waardoor ze nu op hetzelfde niveau staan als Friesland, Noord-Holland Noord, Gooi en Vechtstreek, Brabant-Noord en Zuid-Limburg.

Vier risiconiveaus

Nederland telt vier risiconiveaus voor de corona-uitbraak. Het laagste niveau, waakzaam, is momenteel nergens van toepassing.

De overheid stelt de niveaus elke woensdag vast voor de 25 veiligheidsregio’s. Welke status een gebied krijgt, hangt af van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Het hoogste van de twee cijfers geeft de doorslag.

De kaart biedt zicht op de situatie in het land, maar voor coronamaatregelen heeft dit geen gevolgen. Het kabinet voert landelijk beleid en maakt geen specifieke regels voor de verschillende regio’s.