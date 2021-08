De Jonge: meer ic-personeel is niet zomaar geregeld

De personeelstekorten op de Nederlandse intensive cares zijn een bekend probleem dat zich niet makkelijk laat oplossen. Dat zei demissionair zorgminister Hugo de Jonge in reactie op oproepen vanuit de zorg om effectiever beleid te maken. Daar wordt over gesproken en nagedacht, aldus de bewindsman.

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Cares, waarschuwde woensdagochtend dat de rek nu echt uit de ic-capaciteit is. ‘De crisis is voorbij, we moeten leren leven met Covid. Het is na anderhalf jaar gewoon structureel’, zei hij in gesprek met ANP. De Volkskrant meldde op basis van een rondgang langs ziekenhuizen dat op verschillende plekken het aantal ic-verpleegkundigen slinkt in plaats van groter wordt. Er stoppen er meer dan er worden opgeleid, ook door de werkdruk.

Volgens De Jonge wordt ‘alles op alles’ gezet om meer mensen op te leiden, maar kost dat tijd. Volgens hem kan niet verwacht worden dat ‘als je eventjes wat meer investeert’ er ‘ineens heel veel nieuwe ic-plekken’ beschikbaar komen. Daarom zal het voorlopig zo blijven dat patiënten worden verspreid over het land.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat weten dat er verschillende initiatieven lopen om te kijken hoe de zorg de komende tijd verder kan. Minister Tamara van Ark komt met een reactie op een rapport van de SER, waarin onder meer gepleit werd voor beter carrièreperspectief, structureel meer geld en minder regeldruk.

Ook wordt gesproken met de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), die een herstelplan voor de zorg maken. Daarin zal de arbeidsmarkt waarschijnlijk eveneens aan bod komen, verwacht het ministerie. Als de ziekenhuizen zorgpersoneel willen verspreiden over Nederland, vergelijkbaar met hoe nu patiënten worden verspreid, zullen ze daartoe volgens De Jonge zelf het initiatief moeten nemen.