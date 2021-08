Burgemeester Ede boos en verdrietig over demonstratie Harskamp

Burgemeester René Verhulst van Ede is boos en verdrietig over de demonstratie die dinsdagavond voor de hekken van legerplaats Harskamp in het gelijknamige dorp werd gehouden. De demonstratie was gericht tegen de opvang van Afghaanse evacués op het kazerneterrein en moest door politie en marechaussee beëindigd worden. Gemeente en politie overleggen woensdag over maatregelen, want ‘dit mag niet nog een keer gebeuren, dit willen we echt niet’, aldus Verhulst.

Op de legerplaats is een noodopvang ingericht voor in totaal achthonderd Afghaanse evacués. Dinsdag arriveerde de eerste groep. Woensdag komen meer mensen naar Harskamp. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dat de barakken in Harskamp binnen enkele dagen vol zitten. Er wordt gebouwd aan een noodopvang bij Nijmegen en daarna zijn waarschijnlijk nog meer locaties nodig.

De opvang op de Veluwse legerplaats is beschikbaar gesteld door Defensie. Dat is heel snel geregeld en daarom heeft de gemeente op veel vragen uit het dorp nog geen antwoord. In Harskamp is geklaagd dat het kleine dorp is overvallen door de grote groep vluchtelingen. ‘Zodra we antwoorden hebben zetten we die op de website van de gemeente’, zegt een woordvoerster. De evacués blijven niet in Harskamp wonen. Nadat ze zijn geregistreerd en tien dagen in quarantaine zijn geweest, verhuizen ze naar een meer definitieve bestemming.

Burgemeester Verhulst roept ouders op om hun kinderen ‘s avonds van de straat te houden en thuis uit te leggen wat het betekent om een oorlogsslachtoffer te zijn. ‘Jongeren moeten weten wat deze mensen al hebben meegemaakt. Wat er dinsdagavond gebeurde ging over alle grenzen heen.’ De gemeente heeft de indruk dat een deel van de jonge demonstranten niet uit Ede kwam. In de omgeving van Harskamp zijn heel veel campings en vakantieparken. Er is dinsdagavond niemand aangehouden volgens de politie en er worden ook geen arrestaties verwacht.