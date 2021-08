Charly Mackesy opnieuw bovenaan Bestseller 60

Je bent zoals je denkt van Michael Pilarczyk is na een week alweer de koppositie in de Bestseller 60 kwijt, maakte Stichting CPNB woensdag bekend. Het boek zakt vier plaatsen en staat nu op de vijfde plek. Dat is precies het tegenovergestelde van vorige week, toen het boek van de vijfde naar de eerste plek steeg.