Klimaatactivisten blokkeren weg naar Shell Pernis

Klimaatactivisten voeren actie op de toegangsweg naar Shell Pernis, de grootste olieraffinaderij van Europa in het havengebied van Rotterdam. Een van hen is op een zelfgemaakte toren van bamboe geklommen die op de weg staat, liet actiegroep Extinction Rebellion (XR) zien op sociale media. Doel is om tankwagens tegen te houden.

XR richt zich op Shell, omdat dat bedrijf verantwoordelijk is voor heel veel CO2-uitstoot. ‘Wij staan vandaag bij Shell om te eisen dat de fossiele industrie nú aan banden wordt gelegd. We hebben deze zomer allemaal kunnen zien dat de klimaatcrisis nu is. Maatregelen kunnen niet wachten’, stelt een woordvoerder van de actiegroep. Volgens XR zou Nederland al in 2025 netto nul broeikasgassen meer moeten uitstoten. De overheid hoopt dat doel in 2050 te bereiken.

De politie laat weten onderweg te zijn naar de plek van het protest en daar eerst met de activisten in gesprek te gaan.

De actie in de Rotterdamse haven is volgens XR een voorproefje van een groter protest dat de organisatie van 11 tot 18 oktober plant in Den Haag. Dat moet wat de activisten betreft ‘de grootste burgerlijke ongehoorzaamheidsactie voor het klimaat in de Nederlandse geschiedenis’ worden. Ze willen dan ‘het politieke centrum van Nederland blokkeren’.