Brief naar formerende partijen om geweld tegen lhbti-gemeenschap

‘Het is weer bijna wekelijks raak met geweld tegen onze gemeenschap’, aldus Astrid Oosenbrug, voorzitter van COC Nederland. Ze doelt ermee op brandstichtingen in een studentenflat in Amsterdam mogelijk om regenboogvlaggen, brandstichting en bekladding bij de oprichter van een ‘roze supportersvereniging’ van Feyenoord in Rotterdam. En de klappen die de 14-jarige Frédérique kreeg omdat ze zei dat het niet uitmaakt of je een jongen of een meisje bent en dat je mag zijn wie je wilt zijn.

COC, Transgender Netwerk Nederland en de NNID, de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit, hebben een brief hierover gestuurd naar politieke partijen die momenteel bij de formatie betrokken zijn. Maatregelen zouden moeten worden opgenomen in een regeerakkoord, vinden ze.

Stembusakkoord

De verenigingen wijzen erop dat politici zoals onder anderen Mark Rutte, Wopke Hoekstra en Jesse Klaver afgelopen maart het zogenoemde Stembusakkoord sloten. De deelnemers in het akkoord beloven onder meer mee te werken aan maatregelen tegen discriminerend geweld en voor lhbti-acceptatie op school, aan transitieverlof voor transgenderpersonen, aan de verankering van lhbti-rechten in de grondwet en aan een verbod op zogenaamde ‘lhbti-genezing’.

Volgens Oosenbrug hebben de partijen ‘de sleutel in handen om iets te doen’ tegen deze vorm van geweld.