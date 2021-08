Twee Amerikaanse parlementariërs op eigen houtje naar Kabul

Twee Amerikaanse parlementariërs zijn op eigen houtje in het geheim naar het vliegveld van Kabul gegaan om een beeld te krijgen van de evacuaties daar. De Republikein Peter Meijer en de Democraat Seth Moulton zeiden dat ze als Congresleden de plicht hebben inzicht te krijgen en te geven over wat de uitvoerende macht uitvoert. Ze concluderen dat de strijdkrachten niet iedereen tijdig kunnen evacueren, zelfs niet als de uiterste datum wordt verschoven naar de oorspronkelijk beoogde deadline van 11 september.

De twee worden fel bekritiseerd door de regering die ze volgens Amerikaanse media ervan beschuldigt vitale middelen te hebben verkwist, midden in deze moeilijke operatie. De twee ‘debiele egoïsten’ hebben plaatsen ingenomen van Amerikanen en Afghanen die in Kabul in gevaar zijn, zei een boze functionaris tegen The Washington Post over het uitstapje van Meijer en Moulton. Moulton reageerde in sociale media en zei dat het vliegtuig waar ze mee terugvlogen niet vol was en ze op stoelen van het cabinepersoneel hebben gezeten. Hij had eerder opgeroepen te stoppen met alle papieren rompslomp of bureaucratische procedures voor de evacués en onmiddellijk met iedereen weg te vliegen.

Ze hadden niemand op de hoogte gebracht van hun bezoek en arriveerden dinsdag met een Amerikaans militair toestel uit Qatar en verbleven uren op de internationale luchthaven Hamid Karzai. Meijer en Moulton zijn beiden militaire veteranen en allebei lid van de commissie strijdkrachten van het Huis van Afgevaardigden. Het commando van de Amerikaanse militairen in Kabul kwam er pas achter dat er twee Congresleden in een vliegtuig onderweg waren, toen het toestel Kabul al was genaderd.

President Joe Biden houdt vast aan zijn plan de operatie 31 augustus af te ronden. De nieuwe machthebbers, de Taliban, willen niet dat het langer duurt. Bovendien is er volgens Biden gevaar dat een terreurgroep in de regio van het netwerk Islamitische Staat, de Islamitische Staat van de Provincie Khorasan (ISKP), bloedige aanslagen pleegt. De missie moet bij het aanbreken van 1 september voorbij zijn en dat is inclusief de terugtrekking van duizenden Amerikaanse militairen. Aangenomen wordt dat de feitelijke evacuaties dus eerder moeten stoppen.