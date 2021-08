Wereldbank schort betalingen voor projecten in Afghanistan op

De Wereldbank schort de betalingen voor ontwikkelingsprojecten in Afghanistan op vanwege de machtsovername in het land door de Taliban. Het instituut is een belangrijke geldschieter voor projecten in het zeer arme land. Sinds 2002 gaf de Wereldbank meer dan 5,3 miljard dollar, omgerekend ruim 4,5 miljard euro, aan steun aan Afghanistan.

De Wereldbank zegt zich ernstige zorgen te maken over de situatie in Afghanistan en de impact van de machtsovername door de Taliban op de ontwikkelingsvooruitzichten, met name voor vrouwen. Het instituut uit Washington houdt de situatie in de gaten en bekijkt manieren om het Afghaanse volk te blijven ondersteunen.

In februari waren er twaalf projecten in Afghanistan die werden gefinancierd door de Wereldbank, voor een bedrag van 940 miljoen dollar. Daarnaast zijn er andere projecten die samen met een speciaal fonds voor wederopbouw in Afghanistan worden ondersteund door de Wereldbank.

Werknemers van de Wereldbank en hun directe families zijn geëvacueerd uit Kabul en overgebracht naar het Pakistaanse Islamabad. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zei vorige week al dat het voorlopig zou stoppen met zijn activiteiten in Afghanistan.