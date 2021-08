Verzekeraar ASR stuwt AEX na resultaten

De Amsterdamse AEX-index ging woensdag licht omhoog onder aanvoering van ASR. De verzekeraar was in de eerste jaarhelft minder kwijt aan schadevergoedingen en zag de nettowinst bijna verdubbelen. Daarnaast verwerkten beleggers de nieuwe recordstanden van de S&P 500-index en techbeurs Nasdaq op Wall Street. De markten wachten echter vooral op de belangrijke jaarlijkse Jackson Hole-bijeenkomst van centrale bankiers, die donderdag begint.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 784,47 punten, na het slotrecord een dag eerder. De MidKap klom ook 0,2 procent tot 1099,72 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,2 procent. De Duitse DAX bleef vlak.

ASR dikte 2,7 procent aan. De verzekeraar, met merken als Ditzo en Europeesche Verzekeringen, zette naar eigen zeggen in de eerste zes maanden van het jaar sterke financiële resultaten in de boeken. ASR schat de eigen schadelast van de overstromingen in Limburg in juli op dit moment tussen de 20 miljoen en 30 miljoen euro. Deze schade valt echter pas in de cijfers over het tweede halfjaar. Ondanks deze schade verwacht het bedrijf een belangrijke stijging van het resultaat in heel 2021.

Just Eat Takeaway

Just Eat Takeaway klom 0,4 procent. De maaltijdbezorger wordt verwijderd uit de toonaangevende FTSE 100-index van de Londense beurs. Samensteller FTSE Russell heeft besloten dat het bedrijf Nederlands is en niet Brits en daarom komt het niet in aanmerking om in de graadmeter te blijven.

Kendrion zakte 1 procent. De maker van elektromagnetische componenten boekte in het tweede kwartaal fors meer omzet en winst dankzij een sterke vraag vanuit de autosector. Ondanks aanhoudende verstoringen in de levering van onderdelen voorziet Kendrion een stijging van de vraag naar zijn producten in alle drie de divisies van het bedrijf. Het aandeel steeg dinsdag al bijna 8 procent in aanloop naar de resultaten.

Neways

Neways klom 0,3 procent op de lokale markt. De Brabantse fabrikant van elektronische componenten, die wordt overgenomen door investeerder Infestos, zag de omzet in de eerste jaarhelft licht dalen, mede door verstoringen in de toeleveringsketen. De winst nam wel toe. Volgens Neways zal het eerder aangekondigde overnamebod van Infestos in september formeel worden uitgebracht.

De euro was 1,1737 dollar waard, tegen 1,1748 dollar op een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 67,49 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 71,10 dollar per vat.