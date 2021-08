Brouwers: mensen blijven na komst statiegeld blikjes bier kopen

Vanaf 31 december volgend jaar moet er voor blikjes 15 eurocent statiegeld worden betaald. Voor 60 procent van de Nederlanders verandert dat niets. 4 procent zegt juist vaker blikjes te gaan kopen, terwijl een kwart minder vaak bier uit blik zal gaan drinken. Deze groep zegt vooral vaker flesjes te willen gaan kopen.

Uit het jaarlijkse onderzoek van de brancheorganisatie blijkt verder dat de meeste bierdrinkers sinds de eerste coronalockdown vorig jaar maart evenveel bier zijn blijven drinken als daarvoor. Wel gaven met name jonge mensen aan dat zij minder bier zijn gaan drinken. Nederlandse Brouwers wijt dat aan minder afspraken met vrienden, het niet doorgaan van evenementen en het sluiten van de horeca. Eerder meldde de brancheorganisatie al dat er vorig jaar in totaal 14 procent minder bier is verkocht dan het jaar daarvoor. De verkoop van alcoholvrij bier steeg wel flink, met 8,5 procent.