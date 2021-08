In delen van Nederland is woensdagochtend code geel van kracht omdat er plaatselijk sprake is van dichte mist, meldt het KNMI. De waarschuwing geldt niet in het zuiden en noordwesten van het land.

Volgens het KNMI kunnen mistbanken zorgen voor gevaarlijke omstandigheden voor mensen die de weg op moeten. ‘Pas de snelheid aan en houd voldoende afstand.’

De verwachting is dat de mist in de eerste uren na zonsopgang zal verdwijnen.