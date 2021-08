Meeste regio’s economisch hersteld van coronaklap

De meeste regio’s in Nederland zijn op economisch gebied hersteld van de klap die het coronavirus heeft uitgedeeld. Vooral de opleving van de industrie en de handel hielp de economie op regionaal niveau op of boven het niveau van twee jaar eerder, toen er nog geen sprake was van een pandemie. Maar met name Amsterdam en de regio rond Schiphol blijven achter, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bij de helft van alle 52 regio’s waarin het statistiekbureau Nederland opdeelt was de economische omvang groter dan in het tweede kwartaal van 2019. In veertien andere regio’s lag het niveau gelijk aan dat van voor de coronacrisis.

Over een periode van twee jaar groeiden de regio’s Zuidoost-Noord-Brabant, Utrecht-West, Oost-Zuid-Holland en Delfzijl het sterkst, met dank aan de handel en industrie. De economie in deze gebieden groeide met 3 procent of meer vergeleken met het tweede kwartaal van 2019.

Amsterdam en de regio Haarlemmermeer zijn opvallende achterblijvers. Hun economie is nog respectievelijk 8 en 18 procent kleiner dan twee jaar geleden. In de hoofdstad zijn de horeca, cultuursector en toerisme relatief belangrijke pijlers onder de economische activiteit. Deze sectoren zijn hard geraakt door alle maatregelen tegen corona, die deels nog steeds gelden.

De regio Haarlemmermeer kreeg te maken met een diepe terugval doordat er amper vluchten van en naar luchthaven Schiphol mogelijk waren na de eerste wereldwijde golf aan coronabesmettingen. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2020 kende deze regio juist de sterkste economische groei, van circa 17 procent, doordat er weer meer vliegverkeer is dan vorig jaar.

