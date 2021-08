Oliefondsen op Wall Street profiteren weer van stijgende prijzen

Oliebedrijven op Wall Street hebben opnieuw een goede dag gehad. De olieprijzen stegen verder door nu China de nieuwste uitbraken van het coronavirus weer onder controle lijkt te hebben. Daarmee verdwijnen de zorgen over een afnemende economische groei in het Aziatische land en de gevolgen daarvan voor de wereldeconomie weer naar de achtergrond.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 3,1 procent en kostte 67,68 dollar per vat. Brentolie werd 3,5 procent duurder en verruilde voor 71,16 dollar per vat van eigenaar. Grote oliemaatschappijen als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips dikten tot 12 procent aan. Oliedienstverleners als Schlumberger, Halliburton en Transocean kregen er tot 4,4 procent aan beurswaarde bij.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,1 procent op 35.366,26 punten en de breed samengestelde S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4486,23 punten. De Nasdaq klom 0,5 procent tot 15.019,80 punten. De techbeurs werd daarbij geholpen door plussen voor grote bedrijven als Facebook, Google-moeder Alphabet, Amazon en Tesla tot 1,2 procent.

Best Buy

Elektronicawinkelketen Best Buy kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers en werd beloond met een winst van 8,4 procent. Andere ondernemingen die de boeken over de afgelopen periode openden, waren onder meer cyberveiligheidsbedrijf Palo Alto Networks (plus 18,6 procent) en de producent van medische apparatuur Medtronic (plus 3,2 procent).

De in New York genoteerde Chinese webwinkel Pinduoduo boekte voor het eerst een winst sinds de beursgang en werd ruim 22 procent hoger gezet. Ook branchegenoten JD.com en Alibaba stegen, tot 14,4 procent. Taxi-app Didi Global ging haast 13 procent omhoog.

Reddit-stocks

Tenslotte deden ook de zogeheten Reddit-stocks het goed. De aandelen van verschillende bedrijven kregen de bijnaam toen ze begin dit jaar door kleine beleggers tot grote hoogte werden gestuwd. Die moedigden elkaar aan en deelden tips op forumsite Reddit. Gamesverkoper GameStop steeg haast 28 procent. Bioscoopketen AMC ging ruim een vijfde omhoog.

De euro was 1,1757 dollar waard. Bij het slot op de Europese beurzen was dat 1,1748 dollar.