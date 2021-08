Ook in VS dreigen lege schappen door personeelstekorten

Amerikaanse voedingsproducenten hebben door personeelstekorten als gevolg van corona moeite om winkels door heel de Verenigde Staten te bevoorraden. Daardoor ontstaan soms lege schappen. Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn om dezelfde reden problemen ontstaan. Daar worden de personeelstekorten verergerd door de brexit.

Sysco, de grootste distributeur van voedselproducten in Noord-Amerika, zegt in sommige gebieden klanten te moeten weigeren als de vraag groter is dan het aanbod. Bovendien merkt het bedrijf dat de prijzen van onder meer kip, varkensvlees en papieren verpakkingen voor afhaal- en bezorgmaaltijden stijgen omdat er tekorten zijn.

Ook concurrent United Natural Foods herkent de problemen. Behalve door personeelstekorten ziet dat bedrijf ook vertragingen bij de levering van sommige geïmporteerde levensmiddelen zoals kaas en kruiden. ‘We verwachten meer uitdagingen rond de leveringen op de korte termijn, maar vervolgens een geleidelijk herstel in de herfst en winter’, laat het bedrijf weten.

Feestdagenseizoen

Winkelanalysebedrijf DecaData, dat zowel naar de verkopen als de aankopen van winkels kijkt, merkt dat ze tegen de capaciteit van producenten oplopen. Dat wordt verergerd omdat supermarkten voorraden aanleggen ter voorbereiding op het feestdagenseizoen. In juli was het aantal producenten dat een maximale grootte stelde aan bestellingen van supermarkten twee keer zo hoog als begin dit jaar.

Amerikaanse bedrijven in tal van sectoren hebben moeite om aan voldoende personeel te komen. Minder mensen willen tijdens de coronapandemie fysiek aanwezig zijn bij een bedrijf en werken liever thuis. Bovendien zijn werkloosheidsuitkeringen tijdelijk verhoogd en hebben veel Amerikanen extra cheques van de overheid gekregen met vergoedingen vanwege de pandemie. Daardoor hebben sommige mensen ook de mogelijkheid om op zoek te gaan naar een betere baan dan ze eerder hadden.

Het tekort aan vrachtwagenchauffeurs is bovendien enorm. Naar die beroepsgroep is veel vraag omdat wereldwijd het aantal onlinebestellingen tijdens de coronacrisis is gegroeid. Bedrijven concurreren daardoor bij het aantrekken naar chauffeurs met ondernemingen als Amazon, UPS en FedEx.