AEX sluit weer op recordstand dankzij stijgende techfondsen

De Amsterdamse AEX-index is dinsdag op een nieuw recordniveau gesloten. De hoofdindex werd vooruit geholpen door stijgende koersen van techaandelen als die van techinvesteerder Prosus, betalingsdienstverlener Adyen en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. Verder vielen de resultaten van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis in de smaak bij de middelgrote bedrijven.

Beleggers bleven de situatie in Afghanistan in de gaten houden. De leiders van de G7-landen bespreken onder meer de evacuatie van mensen uit het land na de machtsovername door de Taliban. Verder wordt gewacht op de jaarlijkse Jackson Hole-bijeenkomst van centrale bankiers, die donderdag begint.

De hoofdindex op Beursplein 5 sloot met een plus van 0,4 procent op 783,15 punten. Gedurende de dag tikte de AEX op 785,61 punten al de hoogste tussentijdse stand ooit aan. De MidKap klom 0,2 procent tot 1097,63 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt wonnen tot 0,3 procent, die in Parijs daalde 0,3 procent.

Prosus

Prosus klom 3,8 procent in de AEX dankzij een forse koerswinst van het Chinese internetbedrijf Tencent, waarin de investeerder een groot belang heeft. Ook Adyen, dat sinds zijn kwartaalresultaten vorige week al populair is bij beleggers, werd weer 2,3 procent hoger gezet. Just Eat Takeaway ging 1,9 procent omhoog. Grootste daler was levensmiddelenconcern Unilever met een min van 0,9 procent.

Boskalis (plus 1 procent) zag het orderboek in de eerste jaarhelft stijgen naar een recordniveau, mede dankzij grote projecten op het gebied van hoogwaterbescherming en infrastructuur. Het bedrijf, dat dit jaar betrokken was bij het bergen van het containerschip Ever Given dat was vastgelopen in het Suezkanaal, boekte ook weer winst. De onderneming mikt bovendien sterker op het beteugelen van de gevolgen van klimaatverandering.

PostNL

PostNL verloor 1,2 procent. Een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in het hoger beroep over de fusie van PostNL en Sandd laat mogelijk nog lang op zich wachten. De rechters konden maandag nog niet aangeven wanneer ze precies met een oordeel komen. CM.com steeg 4,4 procent. Het mobiele betaal- en communicatieplatform heeft een minderheidsbelang genomen in het Britse fintechbedrijf Phos. Alleen Kendrion deed het beter bij de kleine bedrijven en dikte 8,3 procent aan. De maker van elektromagnetische componenten opent woensdag de boeken.

De euro was 1,1748 dollar waard, tegen 1,1733 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,6 procent duurder op 67,35 dollar. Brentolie kostte 2,9 procent meer op 70,73 dollar per vat.