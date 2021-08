Productiecapaciteit vaccins in EU miljoenen omhoog na EMA-besluit

De geneesmiddelenautoriteit gaat akkoord met de productie van Comirnaty, zoals het door Pfizer en BioNTech ontwikkelde vaccin heet, in het Franse Saint-Rémy-sur-Avre. Dat levert dit jaar nog 51 miljoen extra doses van het middel op. De faciliteit is in gebruik van het Franse farmabedrijf Delpharm, dat vaak in opdracht van andere bedrijven geneesmiddelen of vaccins produceert.

Het EMA heeft ook een productielocatie van BioNTech in het Duitse Marburg goedgekeurd. Hier wordt de actieve stof van de coronavaccins geproduceerd. Daardoor kunnen dit jaar ongeveer 410 miljoen doses meer worden gemaakt.

De Europese medicijnwaakhond keurde verder een Amerikaanse productiefaciliteit in Indiana goed voor het maken van Moderna-vaccins. Farmabedrijf Catalent maakt de vaccins in opdracht van Moderna. Het EMA keurde ook verschillende locaties goed waar Catalent de vaccins verpakt en de kwaliteit bewaakt.