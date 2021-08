Containerreus Maersk trekt 1,4 miljard uit voor schonere schepen

De nieuwe schepen, die worden gebouwd door Hyundai Heavy Industries, zijn pas over een paar jaar klaar voor gebruik. Dan zullen ze oudere schepen vervangen, wat ongeveer een miljoen ton koolstofdioxide per jaar bespaart.

Het gaat nog maar om een klein deel van de totale vloot. Maar de rederij kondigde eerder al aan dat alle nieuw te bouwen schepen op CO2-neutrale brandstoffen moeten kunnen varen. Zo wordt de vloot langzaam schoner.

‘We geloven niet in meer fossiele brandstoffen’, zegt bestuurder Morten Bo Christiansen. ‘Veel van onze klanten steunen dit zeer.’ Het bedrijf erkent wel dat het nog een hele uitdaging zal worden om voldoende bio-methanol te vinden voor de nieuwe schepen.

Duur

De schonere brandstof is volgens Maersk daarbij ‘minstens twee keer zo duur’ als de fossiele brandstof met een zeer laag zwavelgehalte die tegenwoordig door veel schepen wordt gebruikt. Dit leidt waarschijnlijk ook tot structureel hogere vrachttarieven. Maersk houdt rekening met een tariefstijging van ongeveer 15 procent.

Maersk is niet de enige transporteur die de overstap maakt. Olietankereigenaar Euronav heeft al nieuwe schepen besteld die in de toekomst op ammoniak of vloeibaar aardgas kunnen varen. En grondstoffenhandelaar Cargill is van plan om zogenoemde vleugelzeilen aan een deel van zijn schepen toe te voegen, zodat er duurzamer kan worden gevaren.