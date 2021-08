Aantal prikken stijgt nauwelijks meer

Iets minder dan 300.000 mensen hebben zich in de afgelopen week laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat is het laagste aantal sinds eind maart, bijna vijf maanden geleden.

Volgens de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben vorige week bijna 72.000 mensen een eerste prik gekregen. Onder hen zijn mensen die het Janssen-vaccin kregen en na de eerste prik klaar waren, en mensen die vanwege een coronabesmetting in het afgelopen halfjaar ervoor konden kiezen maar één prik te krijgen. Bijna 225.000 mensen ontvingen vorige week de herhaalvaccinatie.

Vooral onder ouderen zijn er nauwelijks nog mensen die zich laten vaccineren. Vorige week hebben 88 mensen van 91 jaar of ouder een prik gekregen en bijna 600 tachtigers.

75 procent volledig gevaccineerd

Het aantal prikken daalt al een tijdje. Iedereen van 12 jaar en ouder is uitgenodigd en heeft dus de kans gehad een prikafspraak te maken. Vanwege de daling sluiten de GGD’en vaccinatielocaties.

In totaal zijn nu ongeveer 12,5 miljoen mensen minstens één keer gevaccineerd. Zo’n 10 miljoen mensen hebben de tweede prik gekregen. Volgens het RIVM heeft bijna 85 procent van alle volwassenen in elk geval één prik gekregen en is iets meer dan 75 procent volledig gevaccineerd. Van de mensen die tussen 1931 en 1960 zijn geboren, is meer dan 90 procent gevaccineerd. In de groep die tussen 1961 en 1975 ter wereld kwam, zijn vier op de vijf mensen ingeënt.

Bij de 12- tot en met 17-jarigen is ongeveer de helft gevaccineerd en is bijna een kwart klaar met de prikken.