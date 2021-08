Techfondsen verder omhoog op Wall Street na record Nasdaq

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine plussen geopend, waarmee wordt voortgeborduurd op de winsten die een dag eerder op de koersenborden werden gezet. De techfondsen gingen verder omhoog, nadat de technologiegraadmeter Nasdaq maandag op een nieuw recordniveau eindigde. Verder verwerken beleggers op Wall Street weer wat bedrijfsresultaten, onder meer van elektronicaverkoper Best Buy.

De toonaangevende Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een winst van 0,2 procent op 35.404 punten en de breed samengestelde S&P 500 steeg eveneens 0,2 procent tot 4487 punten. De Nasdaq klom 0,3 procent tot 14.990 punten, geholpen door plussen voor grote bedrijven als Apple, Facebook, Google-moeder Alphabet, Amazon en Tesla tot 0,6 procent.

Best Buy kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers en werd beloond met een winst van 6,5 procent. Andere ondernemingen die de boeken over de afgelopen periode openden, waren onder meer cyberveiligheidsbedrijf Palo Alto Networks (plus 15,8 procent), de verkoper van auto-onderdelen Advance Auto Parts (plus 1,3 procent) en de producent van medische apparatuur Medtronic (plus 2,4 procent).

Oliefondsen

De oliefondsen wisten opnieuw te profiteren van de verder stijgende olieprijzen. Zo gingen grote maatschappijen als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips tot 1,4 procent vooruit. Oliedienstverleners als Schlumberger, Halliburton en Transocean kregen er tot 3,9 procent aan beurswaarde bij. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond 1,4 procent hoger op 66,54 dollar en Brentolie werd 1,5 procent duurder op 69,79 dollar per vat.

De in New York genoteerde Chinese bedrijven waren ook gewild. Zo won taxidienst Didi Global 9,1 procent en de webwinkelbedrijven JD.com en Alibaba stegen tot ruim 10 procent.

Beleggers op Wall Street kijken verder uit naar de vergadering van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole en de toespraak van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve over de economische vooruitzichten op vrijdag.