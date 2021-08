Weer ongeveer 2500 nieuwe coronagevallen

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 2504 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Het is de vijfde keer in zes dagen dat er ongeveer 2500 positieve tests in een etmaal waren.

In de afgelopen zeven dagen zijn 17.315 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt gemiddeld neer op zo’n 2474 nieuwe gevallen per dag. Dit is het hoogste niveau in twee weken tijd.

Amsterdam telde, zoals gebruikelijk, de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad kregen 226 mensen te horen dat ze het virus hebben opgelopen. Rotterdam registreerde 107 positieve tests en Den Haag 95. Daarna volgen Utrecht (57) en Almere (51). In 56 gemeenten bleek geen enkele inwoner besmet te zijn. Dat is het hoogste aantal in zo’n twee weken tijd.

11 sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg met 11. Dat is het hoogste aantal in drie weken. Het gaat om twee mensen uit de gemeente Gooise Meren en verder om inwoners van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Leiden, Amersfoort, Katwijk, Middelburg en Laren.

Het is gebruikelijk dat er op dinsdagen meer sterfgevallen worden geregistreerd dan op andere dagen. Wanneer een coronapatiënt in het weekeinde of vlak ervoor overlijdt, wordt dit vaak op maandag doorgegeven. In de afgelopen zeven dagen zijn 48 sterfgevallen gemeld, gemiddeld bijna zeven per dag, en ook dat is het hoogste niveau in zo’n twee weken tijd.