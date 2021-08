Aantal coronagevallen loopt op, reproductiegetal boven de 1

Het aantal nieuwe coronagevallen is weer gestegen, na een paar weken van daling. In de afgelopen week zijn 17.315 positieve tests geregistreerd. Dat is 4,5 procent meer dan de week ervoor. Toen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 16.564 meldingen.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, stijgt ook licht. Het cijfer is voor het eerst in ongeveer een maand boven de 1 gekomen. Het staat nu op 1,01, terwijl het op vrijdag 0,97 was. Bij een getal van rond de 1 is de uitbraak stabiel. Hoe verder het getal erboven komt, hoe sneller het aantal besmettingen toeneemt. Als het getal onder de 1 komt, kan de uitbraak langzaam doven doordat het virus dan steeds meer moeite heeft om nieuwe mensen te besmetten.