VS en bondgenoten evacueren 21.600 mensen uit Kabul in 24 uur

De Verenigde Staten en bondgenoten hebben in de afgelopen 24 uur 21.600 mensen uit de Afghaanse hoofdstad Kabul geëvacueerd. De VS namen 12.700 mensen mee met 37 militaire vluchten. Bondgenoten haalden 8900 mensen op met 57 vluchten. Het is onduidelijk welke nationaliteiten de geëvacueerde personen allemaal hebben.

De VS wilden tot 15.000 Amerikanen uit Afghanistan halen en nog tienduizenden ex-medewerkers of andere mensen die gevaar lopen door de machtsovername door de radicaalislamitische Taliban.

Er staat druk op de operatie, doordat de Amerikaanse president Joe Biden een deadline van 31 augustus wil aanhouden. Dan moet de Amerikaanse aftocht uit Afghanistan afgerond zijn. Zijn bondgenoten hopen op een verlenging van de operatie en spreken hier dinsdag over tijdens de G7-top. De Taliban zijn het niet eens met een verlenging en willen dat de westerse troepen weg zijn op 31 augustus.

De directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, William Burns, heeft volgens Amerikaanse media een ontmoeting met Taliban-leider Abdul Ghani Baradar gehad in Kabul. Het is niet zeker waar de twee over gesproken hebben, maar vermoedelijk was de evacuatieoperatie en de deadline het gespreksonderwerp.