Al het personeel van de Europese Unie dat uit Afghanistan gehaald moest worden is geëvacueerd, meldt een woordvoerder van de Europese Commissie. Het is niet duidelijk of het alleen om Europees personeel en hun families gaat of ook om Afghanen die voor de EU hebben gewerkt.

Op het vliegveld van Kabul is nog een Europees team overgebleven ‘om te managen wat er gemanaged moet worden’, aldus de woordvoerder.