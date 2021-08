Veroordeelde oud-president Tsjaad overleden

Oud-president van Tsjaad Hissène Habré is op 79-jarige leeftijd overleden in Senegal. De bondgenoot van het Westen tijdens de Koude Oorlog werd vier jaar geleden definitief veroordeeld voor onder meer oorlogsmisdaden.

Habré vluchtte naar Senegal nadat hij in 1990 de macht was kwijtgeraakt door een staatsgreep. Het Senegalese ministerie van justitie maakte zijn overlijden bekend. Volgens lokale media stierf hij door Covid-19.

Tsjaads voormalige heerser (1982-1990) werd in 2017 in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Een speciale rechtbank in Senegal sprak de oud-dictator vrij van verkrachting, maar achtte ook in hoger beroep bewezen dat hij verantwoordelijk was voor misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en martelingen. Naar schatting 40.000 mensen kwamen tijdens Habrés regeerperiode in het Afrikaanse land om het leven.