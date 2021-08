Kamerleden bezorgd en verontwaardigd over datalek KvK

De gegevens zijn door een fout bij de KvK gelekt aan een oud-advocaat. Normaal gesproken zijn dit soort data niet toegankelijk, maar voor bijvoorbeeld advocaten en juristen geldt een uitzondering. Omdat de voormalig advocaat al uitgeschreven was ten tijde van de aanvraag, had hij de gegevens niet mogen krijgen.

Renske Leijten, Kamerlid voor de SP, noemt het lek "echt zorgelijk". D66-Kamerlid Lisa van Ginneken schrijft op Twitter dat ze de zaak hoog opneemt. "Dit is geen gewoon datalek, maar een falende procedure in een publiek register dat juist bedoeld is om vertrouwen te bieden in het zakelijk verkeer!"

Sylvana Simons, partijleider van BIJ1, schrijft dat het al langer rommelt bij de KvK en dat ze er een debat over wil. Simons kreeg zelf een brief van de KvK, waarin staat dat gegevens van haar zijn gelekt. In die brief staat onder meer alert te zijn op ongewone activiteiten rondom de woning en die te melden als ze zich voordoen.