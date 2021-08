Huurinkomsten uit winkels Retail Estates boven crisisniveau

Winkelvastgoedfonds Retail Estates heeft het afgelopen kwartaal de huurinkomsten zien stijgen tot een niveau dat hoger ligt dan voor het uitbreken van de coronacrisis. Het van huis uit Belgische bedrijf, met winkel- en ook horecapanden in België en Nederland, profiteerde van de versoepeling van de coronamaatregelen. De onderneming heeft in Nederland bezittingen in onder meer Apeldoorn, Spijkenisse en Heerlen met bijvoorbeeld winkels voor woninginrichting.

Volgens Retail Estates stegen de huurinkomsten in het eind juni afgesloten eerste kwartaal van het gebroken boekjaar met bijna 34 procent tot 28,5 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Toen moesten veel winkels in vooral België vanwege de lockdownmaatregelen sluiten. Daardoor werden veel huurbetalingen opgeschort en werden ook huren kwijtgescholden. Ten opzichte van dezelfde periode in 2019 stegen de huurinkomsten met meer dan 11 procent.

De totale waarde van de vastgoedportefeuille van het in aan de beurs in Amsterdam genoteerde Retail Estates bedraagt 1,7 miljard euro. De bezettingsgraad lag eind juni op 97,2 procent, wat betekent dat bijna alle panden van het bedrijf zijn verhuurd aan winkeliers.