VK verwacht geen verlenging deadline voor evacuaties Afghanistan

Het Verenigd Koninkrijk verwacht niet meer tijd te krijgen voor de evacuaties vanuit Afghanistan. De Britten hebben de Amerikaanse president Joe Biden opgeroepen zijn troepen langer in dat land te houden, zodat langer gebruik kan worden gemaakt van het vliegveld van Kabul. Defensieminister Ben Wallace zegt echter tegen Sky News dat een verlenging ‘onwaarschijnlijk’ is.

De minister zegt zich te baseren op de publieke uitspraken van de Taliban, die tegen de verlenging zijn en waarschuwen voor gevolgen, en die van Biden. De president verklaarde dat een uitstel van het Amerikaanse vertrek uit Afghanistan mogelijk was, maar zei ook nog altijd achter zijn besluit te staan om de militaire missie te beëindigen. Daarnaast wordt de situatie in Afghanistan steeds gevaarlijker naarmate de deadline nadert, aldus Wallace.

De Verenigde Staten spelen een belangrijke rol bij de evacuaties omdat zij het vliegveld van Kabul en het luchtruim van Afghanistan controleren. Hierdoor zijn landen in staat hun eigen burgers op te halen en ook Afghanen die in de afgelopen jaren bijvoorbeeld hebben samengewerkt met hun legers. De VS geven de landen tot 31 augustus de tijd, omdat de Amerikanen dan hun aftocht uit Afghanistan willen afronden.

De eventuele verlenging van de deadline wordt dinsdag besproken door de G7-landen. De groep van zeven grote industrielanden praat ook over een gezamenlijke strategie en aanpak voor de evacuaties vanuit Afghanistan. De G7 bestaat uit de VS, het VK, Duitsland, Italië, Frankrijk, Canada en Japan. Ook de Europese Unie praat mee tijdens de videoconferentie.