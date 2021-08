Internationaal Theater Amsterdam speelt Mijn lieve gunsteling

Internationaal Theater Amsterdam (ITA) gaat Mijn lieve gunsteling van Marieke Lucas Rijneveld op de planken brengen in een regie van Ivo van Hove. Het boek verscheen in november 2020 en de vertaalrechten zijn nu al aan veertien landen verkocht. De première is voorzien in seizoen ‘22/’23, maar een datum kon nog niet worden geprikt.

De regisseur kan ‘niet wachten om dit meesterlijke boek op het toneel te brengen’, zegt hij. ‘Marieke Lucas Rijneveld begeeft zich op het gladde ijs van een verboden relatie tussen een volwassen man en een minderjarig meisje in een eigenzinnig prachtig geschreven en belangrijk boek’, aldus Van Hove in een gezamenlijk bericht van uitgeverij Atlas Contact en het theatergezelschap. Hij spreekt van een ‘rollercoaster van emoties: extase, diep ongeluk, eenzaamheid, schuldgevoelens, jaloezie, hunkering, nachtmerries en seks’.

Marieke Lucas Rijneveld debuteerde in 2015 met de dichtbundel Kalfsvlies. In 2018 verscheen De avond is ongemak. De Engelse editie daarvan (The Discomfort of Evening) werd beloond met de International Booker Prize.