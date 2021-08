Nikkei verder omhoog dankzij chip- en techbedrijven

De aandelenbeurs in Tokio zette dinsdag het herstel voort na de stevige winstbeurt een dag eerder. Beleggers schoven de zorgen over een mogelijke vertraging van het economische herstel van de coronacrisis door de opmars van de Delta-variant aan de kant. Vooral de chipbedrijven en techondernemingen stonden in de belangstelling na het nieuwe slotrecord van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. De oliebedrijven profiteerden daarnaast van de heropleving van de olieprijzen.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,9 procent in de plus op 27.732,10 punten. Een dag eerder won de Japanse graadmeter al 1,8 procent. Techinvesteerder SoftBank, chipapparatuurmaker Tokyo Electron en chiptester Advantest behoorden tot de sterkste stijgers met winsten van rond de 2 procent. Ook de containervervoerders, staalbedrijven en luchtvaartmaatschappijen stonden in de kopgroep dankzij de verbeterde economische vooruitzichten. Olieproducent Inpex klom 1,7 procent nadat de olieprijzen na zeven dagen van dalingen weer omhoog gingen.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,2 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong dikte 2 procent aan. De grote Chinese techbedrijven toonden verder herstel na de recente zware koersverliezen die volgden op de strengere regelgeving van de Chinese autoriteiten voor de techsector in het land. E-commercebedrijf JD.com won 12 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers.

Het Chinese internetconcern Tencent klom 7 procent en webwinkelconcern Alibaba steeg dik 6 procent. Beleggers reageerden onder meer op berichten van persbureau Reuters dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC is begonnen met het uitvaardigen van nieuwe vereisten voor Chinese bedrijven die een beursgang willen op Wall Street. Vorige maand werd nog bekend dat de Amerikanen tijdelijk geen beursgangen meer toelaten van Chinese bedrijven.