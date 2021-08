Orderboek baggeraar Boskalis naar nieuw record

Het orderboek van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis is in de eerste helft van dit jaar naar een nieuw recordniveau gestegen, onder meer dankzij grote projecten op het gebied van hoogwaterbescherming en infrastructuur. Verder doet de onderneming nog steeds goede zaken met werkzaamheden voor offshore windmolenparken.

De orderportefeuille stond eind juni op meer dan 5,5 miljard euro, wat 4 procent meer is dan een jaar eerder. In Nederland nam Boskalis onder andere het project Meanderende Maas aan, dat deel uitmaakt van het hoogwaterbeschermingsprogramma. In het Verenigd Koninkrijk en België gaat het bedrijf aan de slag met omvangrijke infrastructuurwerkzaamheden. Volgens Boskalis is met die werken een belangrijk deel van de omzet voor 2021 veiliggesteld.

De omzet ging in de afgelopen periode met bijna 5 procent omhoog naar 1,3 miljard euro. Boskalis zegt bij zijn baggeractiviteiten nog de meeste last te ondervinden van de aanhoudende reisbeperkingen en stringente quarantainemaatregelen tegen het coronavirus, met name in Zuidoost-Azië.