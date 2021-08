Nederland stuurt meer medisch personeel naar Aruba vanwege corona

Oduber zegt hierover bevestiging te hebben gekregen van staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid en laat weten dankbaar te zijn voor de beslissing. ‘Dit is goed nieuws voor Aruba’, aldus Oduber. De twee specialisten zijn intensivisten, dat zijn artsen die gespecialiseerd zijn in zorg op de intensive care.

De extra hulp is hard nodig. Er zijn maandag 63 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Elf van hen liggen op de intensive care op Aruba, vijftien zijn naar een intensive care in Colombia overgebracht omdat er op het eiland onvoldoende personeel is. In de afgelopen twaalf dagen zijn zestien coronapatiënten overleden. Het ziekenhuis deed dit weekend een oproep aan alle specialisten op het eiland om te helpen in het ziekenhuis.

Aruba kondigde dit weekend een nieuwe avondklok af tussen 22.00 en 5.00 uur om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op het eiland waren maandag 732 besmette personen.