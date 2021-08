Washington komt met bevindingen oorsprong coronavirus

De Amerikaanse inlichtingendiensten zijn praktisch klaar met hun onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. Maar het zal nog een paar dagen duren voordat een niet-geheime versie van de bevindingen voor het publiek beschikbaar is, verwacht het Witte Huis. Het is een uiterst gevoelige kwestie, niet alleen in het politiek verdeelde Washington, maar ook richting China, stellen waarnemers.

De Amerikaanse president Biden gaf in mei opdracht binnen drie maanden een antwoord te vinden op de vraag waar het coronavirus vandaan komt dat de wereld al ruim 1,5 jaar in zijn greep houdt. Een van de theorieën waar de Amerikaanse geheime diensten zich over bogen, is dat het virus is ontsnapt uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan. Die metropool geldt als de oorspronkelijke brandhaard van de pandemie. De vorige president Trump sprak steeds over het Chinese virus, om daarmee duidelijk te maken dat hij de Chinezen verantwoordelijk houdt voor de verspreiding van de dodelijke ziekte.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deed eerder dit jaar onderzoek in Wuhan. Het onderzoeksteam, met de Nederlandse virologe Marion Koopmans, achtte het toen onwaarschijnlijk dat het virus in het lab op mensen is overgegaan. Maar inmiddels wordt dat niet meer uitgesloten. WHO-wetenschappers denken nu dat het goed mogelijk is dat het virus daar van een vleermuis op een mens is overgedragen. Het communistische regime in Peking veegt deze stelling resoluut van tafel.

Onlangs meldde de Republikeinse partij van Trump dat er bewijs is dat suggereert dat het virus dus wel degelijk uit het lab is ontsnapt. Het coronavirus zou voor 12 september 2019 ‘per ongeluk’ zijn vrijgekomen. De Democraten van Biden wilden een jaar geleden nog niets weten van een dergelijke theorie. Maar onlangs zeiden regeringsfunctionarissen die opvatting net zo geloofwaardig te vinden als de mening dat het virus spontaan in de natuur bij dieren is ontstaan.