Opmars Delta-variant in Maleisië kan chiptekort verergeren

Een oplopend aantal coronabesmettingen in Maleisië dreigt het wereldwijde tekort aan computerchips te verergeren. Strenge lokale coronamaatregelen kunnen voorlopig waarschijnlijk nog niet worden afgebouwd en de chipindustrie heeft hier langer last van.

Maleisië is de laatste jaren uitgegroeid tot een belangrijk centrum voor het testen en verpakken van chips. Grote chipbedrijven als Infineon, NXP en STMicroelectronics zijn actief in het Aziatische land. Maar door de virusuitbraak liggen hun fabrieken soms noodgedwongen stil. Fabrieken moeten er namelijk twee weken volledig sluiten als meer dan drie werknemers corona hebben opgelopen.

Door de snelle verspreiding van de Delta-variant loopt het aantal dagelijkse infecties in Maleisië de laatste tijd hard op. Afgelopen zeven dagen ging het om gemiddeld meer dan 20.000 besmettingen per dag. Eind juni waren dat er nog ruim 5000 nieuwe coronagevallen per etmaal.

Belangrijke speler

‘Dit kan zeer verstorend zijn’, zegt analist Samuel Tan van Kenanga Investment Bank in Kuala Lumpur. ‘Maleisië is een belangrijke speler in de wereldwijde handel in halfgeleiders’, benadrukte daarnaast Wong Siew Hai, voorzitter van de Malaysia Semiconductor Industry Association. ‘Dus elke verstoring waar dan ook in de toeleveringsketen zal domino-effecten hebben elders.’

Het chiptekort is ontstaan omdat er tijdens de coronapandemie veel meer vraag kwam naar producten als laptops, computers en mobiele telefoons voor mensen die thuiswerken. Experts hebben aangegeven dat het chiptekort nog tot ver in 2022 kan aanhouden, ondanks dat chipfabrikanten er alles aan doen om hun productie op te voeren.

Vooral de auto-industrie wordt hard getroffen. Veel autoconcerns hebben al tijdelijk autofabrieken moeten stilleggen en hebben hun productiedoelen noodgedwongen verlaagd, omdat ze niet genoeg chips geleverd krijgen. Ford Motor zei vorige week bijvoorbeeld dat het de productie van zijn populaire F-150 pick-up truck in een Amerikaanse fabriek tijdelijk zou stopzetten vanwege de coronaproblemen in Maleisië.