COA opent in Ede derde noodopvanglocatie voor Afghanen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) neemt dinsdagochtend een derde noodopvanglocatie voor Afghaanse evacués in gebruik. Legerplaats Harskamp in de gemeente Ede is daarvoor beschikbaar gesteld door Defensie, meldt de opvangorganisatie maandagavond.

De andere twee noodopvanglocaties zijn de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het Groningse Zoutkamp en in het dorp Huis ter Heide (gemeente Zeist).

Maandagavond vertrok de elfde Nederlandse evacuatievlucht met 142 passagiers vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul.