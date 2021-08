Eerste evacués uit Afghanistan aangekomen in Zeist

Een woordvoerder van het COA weet niet hoeveel mensen er in de bussen zaten. Naar verwachting zullen er nog meer evacués volgen. ‘Afhankelijk van hoeveel mensen er de komende dagen uit Afghanistan worden gehaald, zullen zij ook hiernaartoe worden gebracht’, aldus de COA-woordvoerder. Het ministerie van Defensie meldde eerder op de dag dat maandag rond 16.00 uur op Schiphol een volgende vlucht landt met evacués uit Afghanistan, waar de Taliban sinds een week aan de macht zijn.

Maandagochtend werd bekend dat de opvanglocatie in het dorp Huis ter Heide (gemeente Zeist), als tweede plek onderdak gaat bieden aan evacués. De opvanglocatie in Zoutkamp in Groningen die door het COA als eerste werd ingericht, zit sinds zondagavond vol. In de Willem Lodewijk van Nassaukazerne is plaats voor ongeveer 540 mensen. De locatie in Utrecht zou kleiner zijn, zegt de COA-woordvoerder, maar nog niet duidelijk is hoeveel mensen daar opgevangen kunnen worden voor de eerste noodhulp.