Oekraïne begint op top af te tellen naar einde bezetting Krim

Daar zijn meer dan veertig staten vertegenwoordigd, in de meeste gevallen met regeringsleiders of ministers. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft de ontmoeting een ‘heksenfeest’ genoemd en de woordvoerder van het Kremlin ‘extreem vijandig’ en ‘anti-Russisch’. Vrijdag legde Moskou sancties op aan de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba.

Rusland annexeerde de Krim in 2014 na een militaire invasie in reactie op wat het een pro-westerse revolutie in Kiev noemde. Het kreeg sindsdien tal van sancties opgelegd door westerse landen, ook omdat Moskou zich mengt in het militaire conflict in het oosten van Oekraïne waar pro-Russische separatisten ministaatjes hebben uitgeroepen.

Politieke gevangenen

De Duitse minister van Economische Zaken Peter Altmaier herhaalde dat de Duitse regering en de andere EU-landen toegewijd zijn aan de territoriale integriteit van Oekraïne en Ruslands inlijving niet zullen erkennen. EU-president Charles Michel ziet het als ‘onze taak om zeker te stellen dat de annexatie nooit wordt gelegaliseerd’.

Rusland heeft de Krim de afgelopen zeven jaar van een regio voor vakantie en recreatie veranderd in een ecologisch bedreigde militaire basis, klaagde president Zelenski. Hij beschuldigde de Russen van het schenden van de mensenrechten van de Krim-bewoners. Volgens hem zijn er meer dan honderd politieke gevangenen op het schiereiland.

Zelenski wil alle politieke en juridische middelen inzetten om de Oekraïense zeggenschap over de Krim terug te krijgen en hoopt dat de aanwezigheid van tientallen landen op het forum Rusland uiteindelijk naar de onderhandelingstafel dwingen. Hij riep alvast op tot krachtiger sancties.