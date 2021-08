Olieprijs herstelt zich na reeks van dalingen

De prijs van olie is maandag flink gestegen. Het herstel komt na de langste reeks van prijsdalingen in ruim drie jaar. De financiële markten zijn positiever nu de economische grootmacht China de verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus lijkt te kunnen beperken.

Een vat Amerikaanse olie was rond 13.00 uur Nederlandse tijd 3 procent duurder op 64,01 dollar. Brentolie kostte 3,2 procent meer op 67,21 dollar per vat.

De prijs van olie was zeven dagen achter elkaar gezakt. Vorige week waren er nog zorgen over het economische herstel van de coronacrisis, onder meer door het oplopende aantal besmettingen in China. Zo ging een van de terminals van Ningbo, de op twee na drukste containerhaven ter wereld, op last van de autoriteiten op slot toen bij een medewerker corona werd vastgesteld.