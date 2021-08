Agractie: tientallen boeren doen aangifte tegen Dier&Recht

In het kort geding, dat om 14.45 uur begint, eist Agractie dat Dier&Recht onmiddellijk stopt met de campagne. Ook eisen ze een rectificatie van de beweringen. De campagne bestaat uit actieposters waarop een pak melk staat afgedrukt met waarschuwingsteksten die lijken op de gezondheidswaarschuwing op een sigarettenpakje. De tekst luidt onder andere ‘zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed’.

Agractie noemt de actie ‘stuitend en shockerend’ en vindt dat sprake is van smaad en laster. Volgens Agractie worden dierenhouders hiermee direct en openbaar neergezet als veroorzakers van ernstig dierenleed, ‘ofwel ernstige dierenmishandelaars’. Agractie riep de achterban vorige week op aangifte te doen tegen Dier&Recht en tegen directeur Frederieke Schouten. Volgens Kemp hebben daar enkele tientallen boeren gehoor aan gegeven.

Scheiding van kalveren

Een twistpunt in de zaak is de bewering van Dier&Recht dat kalveren direct na de geboorte van hun moeder worden gescheiden zodat de moedermelk kan worden gebruikt voor menselijke consumptie. ‘Kalfjes krijgen kunstmelk, want hun moedermelk zit in jouw cappuccino’, luidt dan ook een van de waarschuwingsteksten van de campagne.

Agractie stelt dat de argumenten van Dier&Recht inhoudelijk niet kloppen. Kemp: ‘Het is juist in het belang van het dierenwelzijn om het kalf gescheiden van de koe te laten opgroeien. Als je het kalf langer bij de koe laat, heb je geen zicht op de hoeveelheid biest die een kalf binnenkrijgt.’ Biestopname is belangrijk voor de opbouw van de immuniteit van het kalf.

Kalveren zijn daarnaast minder kwetsbaar voor infectueuze ziekten als ze na de geboorte opgroeien met leeftijdsgenoten in plaats van volwassen koeien. Bovendien lopen jonge kalveren in een eigen stal of box geen gevaar te worden doodgedrukt door hun moeder, aldus Kemp.