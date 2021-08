Leger Vietnam handhaaft zeer strenge lockdown in grootste stad

Militairen handhaven sinds maandag de zeer strenge lockdown in Ho Chi Minhstad (het vroegere Saigon), de grootste stad van Vietnam. Om een grote uitbraak van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Vietnamese regering inwoners verboden hun huis te verlaten. Zelfs boodschappen doen mag de komende twee weken niet. Het leger levert voedselpakketten af bij mensen thuis.

De strenge regels en de inzet van het leger waren vrijdag bekendgemaakt. Over het inkopen van voedsel was in eerste instantie onduidelijkheid. Toen bleek dat ook dit niet meer zou worden toegestaan, sloegen veel inwoners van de miljoenenstad aan het hamsteren.

Staatsmedia lieten maandag zien dat soldaten controleposten hebben ingenomen in de stad. Bewoners uit diverse wijken lieten weten dat ze pakketten met rijst, groenten, vlees en vis hadden gekregen van militairen.

Delta-variant

In Ho Chi Minhstad zijn tot nog toe in totaal 176.000 coronabesmettingen vastgesteld. Door de Delta-variant zijn de besmettingsaantallen de laatste tijd flink opgelopen, met overbelasting van de medische zorg tot gevolg. Bijna 15.000 dokters en verpleegkundigen zijn naar de metropool en de omliggende gebieden gestuurd om te helpen.

Van de circa 98 miljoen inwoners van Vietnam is slechts 1,8 procent volledig gevaccineerd tegen het coronavirus volgens de laatste cijfers.