Defensie stelt locatie Zeist beschikbaar voor noodopvang Afghanen

Defensie heeft het Walaardt Sacré Kamp in Zeist beschikbaar gesteld voor noodopvang van vluchtelingen uit Afghanistan. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) laat via Twitter weten dat het om een tweede locatie had gevraagd, omdat de eerste plek, de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het Groningse Zoutkamp, vol zit.

Het COA verwacht dat de eerste groep vluchtelingen maandagochtend in Zeist aankomt. De organisatie zegt verder te zoeken naar tijdelijke en blijvende oplossingen voor de opvang van vluchtelingen.