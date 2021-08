Damrak lijkt hoger te openen aan begin belangrijke Fed-week

De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt maandag hoger te openen, na de verliezen van vorige week. De aandacht van beleggers gaat deze week vooral uit naar de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in de Verenigde Staten en de toespraak van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve (Fed) over de economische vooruitzichten. Op het Damrak geven bedrijven als techinvesteerder Prosus, baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, verzekeraar ASR en laadpalenfabrikant Alfen nog een kijkje in de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren 0,6 procent hoger te beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting in het groen openen na het herstel op Wall Street van afgelopen vrijdag. In de Aziatische regio veerden de belangrijkste aandelenmarkten maandag stevig op na de recente zware koersverliezen. De Nikkei in Tokio eindigde 1,8 procent in de plus dankzij een stevige herstel onder de grote Japanse autofabrikanten.

De jaarlijkse bijeenkomst van de Fed in Jackson Hole in de staat Wyoming begint donderdag, maar zal vanwege corona opnieuw virtueel worden gehouden. Powell houdt vrijdag een toespraak. Beleggers zullen vooral letten op wat de centralebankpresident zal zeggen over de inflatie, de impact van de Delta-variant van het coronavirus op het economisch herstel en over de mogelijke afbouw van de coronasteun.

Afghanistan

Beleggers houden ook de crisissituatie in Afghanistan in de gaten na de machtsovername door de Taliban. De leiders van de G7-landen bespreken dinsdag op een videoconferentie de situatie in Afghanistan. De bedoeling is om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen voor de evacuatie van mensen uit Afghanistan, voor de opvang van vluchtelingen en voor steun aan het Afghaanse volk.

In Amsterdam kwam B&S nog met cijfers. De bevoorrader van cruiseschepen en distributeur van alle grote drank- en parfummerken kampte nog met tegenwind als gevolg van de coronacrisis maar boekte meer winst in de eerste jaarhelft. Voor de tweede jaarhelft voorziet het bedrijf een verder herstel.

Sainsbury’s

In Londen staat Sainsbury’s in de belangstelling. Volgens The Sunday Times hebben investeringsmaatschappijen meer dan 7 miljard pond, omgerekend bijna 8,2 miljard euro, over voor de Britse supermarktketen. Het Amerikaanse Apollo Global Management is volgens de krant de belangrijkste speler bij een eventuele overname van Sainsbury’s. Afgelopen week stemde branchegenoot Morissons al in met een overnamebod van de Amerikaanse private investeerder Clayton, Dubilier & Rice. Ook Apollo had interesse in Morissons.

De euro was 1,1717 dollar waard, tegen 1,1680 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,9 procent tot 63,31 dollar. Brentolie kostte 2 procent meer op 66,48 dollar per vat.