Bij een Poolse supermarkt in Lelystad is in de nacht van zondag op maandag een explosie geweest. Rond 03.30 uur was er bij een pand aan de Snijdershof in Lelystad een harde knal te horen. Door de explosie is ‘de voordeur van het pand eruit geknald’, aldus een politiewoordvoerster.

De toedracht en verdere schade worden onderzocht. Er is nog niemand aangehouden.