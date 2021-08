Aantal coronabesmettingen Nieuw-Zeeland stijgt snel

Het aantal coronabesmettingen in Nieuw-Zeeland stijgt snel als gevolg van de uitbraak van de Delta-variant van het virus. Het aantal infecties in het land is opgelopen tot 107, meldt de regering maandag. Dat zijn er 35 meer dan een dag eerder. 33 van de nieuwe besmettingen werden vastgesteld in de stad Auckland, twee in de hoofdstad Wellington.

Premier Jacinda Ardern kondigde vorige week dinsdag voor het hele land een strenge lockdown aan. Dat deed zij al na de vaststelling van één enkele besmetting. Nieuw-Zeelanders mogen sindsdien hun huizen alleen verlaten om naar de supermarkt of het ziekenhuis te gaan. Wie buiten wil recreëren moet in de eigen buurt blijven en contacten met andere huishoudens zijn verboden. Ardern heeft de nationale lockdown nu tot vrijdag verlengd. De stad Auckland moet tot 31 augustus in lockdown blijven.

Ardern zei ook dat zij niet verwacht dat met de 107 vastgestelde besmettingen de piek van de huidige corona-uitbraak al is bereikt.

Nieuw-Zeeland streeft naar volledige eliminatie van het virus. Dat kan volgens de premier alleen via een ‘vroege en harde aanpak’. Die zorgde er eerder dit jaar ook voor dat het virus in het land werd uitgeroeid. Tussen februari dit jaar en begin vorige week werden er in Nieuw-Zeeland geen besmettingen met het coronavirus vastgesteld.