Derde verdachte aanslagen Poolse supermarkten voor rechter

Een 26-jarige man uit Amsterdam, die wordt verdacht van betrokkenheid bij een serie aanslagen op Poolse supermarkten, wordt maandag verwacht in de rechtbank in Haarlem. Het betreft een inleidende zitting.

In december en januari waren er zware explosies bij Poolse supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Tilburg en twee keer in Beverwijk. Deze veroorzaakten veel schade en gevaar voor de omgeving. Bij de aanslagen werden geïmproviseerde explosieven gebruikt. Serginio S. wordt er onder meer van verdacht een chauffeur voor de aanslagen in Beverwijk en Heeswijk-Dinther te hebben geregeld.

Vorige week besloot de rechtbank in Alkmaar het voorarrest van twee andere verdachten te verlengen. Een van hen, de 26-jarige Antonio N. uit Amsterdam, zou chauffeur zijn geweest bij aanslagen in Beverwijk en Heeswijk-Dinther. De 20-jarige Hyron A. uit Amsterdam zou verantwoordelijk zijn geweest voor het daadwerkelijk plaatsen van explosieven in Beverwijk en Tilburg. Het OM linkt hem ook aan een derde aanslag op een Poolse supermarkt in Aalsmeer.

In het omvangrijke onderzoek - dat zich toespitst op vijf aanslagen bij vier supermarkten - heeft justitie inmiddels zeker vijf verdachten op de korrel. Vier van hen zitten vast, een vijfde nam de wijk naar het buitenland toen zijn voorarrest werd opgeheven. Op 27 september volgt nog een tweede voorbereidende zitting met een 19-jarige verdachte uit Amstelveen die eind juni is gearresteerd in Beverwijk in de buurt van de supermarkt waar toen een explosief is gevonden.