CBb buigt zich in hoger beroep over fusie Sandd en PostNL

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelt later op maandag het hoger beroep in de zaak rond de fusie van PostNL en Sandd. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat gaf eerder onder voorwaarden toestemming voor een fusie tussen de twee postbedrijven, maar de rechter ging daar niet in mee en vernietigde dit besluit. Daarop ging de Staat in hoger beroep.