VS zetten civiele luchtvaartmaatschappijen in bij evacuatie Kabul

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de civiele vloot nodig om de zelfgestelde deadline, 31 augustus, te halen. Meer dan 10.000 Amerikanen moeten nog uit Afghanistan worden gehaald. De regering wil ook 50.000 Afghanen uit het land ophalen. De vliegtuigen hoeven niet direct naar de Afghaanse hoofdstad te gaan. Ze vliegen van Amerikaanse bases in onder meer Qatar en Bahrein naar Europese landen of de VS.

Het is momenteel chaotisch bij het vliegveld in Kabul. Veel wanhopige mensen hopen het terrein te betreden en aan boord van een vliegtuig te komen om aan de Taliban te ontkomen. De VS riepen zaterdag Amerikanen op weg te blijven van het vliegveld wegens veiligheidsrisico’s, wat de evacuaties bemoeilijkt.

De Civil Reserve Air Fleet is sinds de oprichting in de jaren ‘50 twee keer ingezet, beide keren om militairen te vervoeren naar oorlogsgebieden. De eerste keer was tijdens de Golfoorlog van 1990 en 1991, de tweede keer was in 2002 en 2003 tijdens de Irakoorlog.